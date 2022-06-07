فؤاد من إيطاليا: الدفاع عن عبدالناصر  وحمل أفكار القومية العربية العفنة “مصيبة”

هاجم محمد فؤاد، الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا، الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، واصفًا القومية العربية بـ “العفنة”. بحسب كلامه.

وكتب «فؤاد» المحرّض ضد الجيش الليبي؛ قائلًا على فيسبوك: “غدا ذكرى أكبر انتصار للجيوش العربية فى التاريخ.. 6 ساعات احتلت بعدها اسرائيل كلا من: القدس، الضفة الغربية، غزة، الجولان، سيناء”. على حد قوله

وأوضح أن؛ “المصيبة ليست في مجرد الهزيمة، المصيبة أنه وإلى اليوم هناك من يدافع عن عبدالناصر وهناك من يعتقد أن الجيوش العربية مهمتها الدفاع عن الوطن وأنه هناك من لايزال يحمل أفكار القومية العربية العفنة”، بحسب تعبيره