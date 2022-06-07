باشاغا: الحكومة حريصة على أمن طرابلس

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن الحكومة حريصة تماما على أمن العاصمة طرابلس وضمان سلامة سكانها.

وأكد باشاغا في بيان له أن الحكومة تتطلع دوماً للعمل المشترك مع حكمائها الذين يمثلون الوجه الحضاري لمدينة طرابلس التي آن لها أن تتحرر من ويلات الفوضى والفساد.

ورحب باشاغا بالبيان الصادر عن القيادات الإجتماعية والسياسية والأمنية بمنطقة سوق الجمعة، وأثنى “على موقفهم الوطني الشجاع الذي ينبذ العنف ويدعو للسلام بما يكفل بناء دولة موحدة ومستقلة”.

وكان أهالي ومكونات وأعيان ومشايخ بلدية سوق الجمعة في العاصمة الليبية طرابلس أعلنوا رفضهم تخوين نائب رئيس جهاز المخابرات العامة مصطفى قدور، الذي أقاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عقب دخول باشاغا إلى العاصمة.