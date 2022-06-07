الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة الأيام القادمة على ليبيا

طربلس 07 يونيو 2022 ( وال ) – نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد و المتوقع خلال الثلاثة الأيام القادمة، اعتباراً من اليوم.

الملخص العام

تبقى الأجواء صيفية هذا اليوم على أغلب المناطق، بينما تسجل درجات الحرارة تراجع بدايةً من يوم الغد على مناطق الشمال خاصةً الساحلية منها.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر بدايةً من مساء اليوم على بعض المناطق، واحتمال تكون ضباب أخر الليل وخلال الصباح الباكر على المناطق الساحلية الممتدة من مصراتة حتى سرت.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30-35)مْ على المناطق الساحلية, مابين ( 36 – 41 ) مْ على الدواخل وتسجل انخفاض يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

السماء صافية إلى قليلة السحب, مع احتمال تكون شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الساحلية.

الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب و الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-42)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب و الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-42)مْ. (وال _ طرابلس) ف و

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