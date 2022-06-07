شمام: نحتاج إلى 30 عاماً لإنقاذ التعليم ووضعه في مسار عصري

رأى محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، أننا نحتاج إلى 30 عاماً لإنقاذ التعليم ووضعه في مسار عصري، على حد قوله.

وقال شمام في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نحتاج إلى فترة قد تصل إلى ثلاثة عقود لإنقاذ التعليم ووضعه في مسار عصري حديث، السبب في طول المدة الزمنية الطويلة نسبا، هو في نقص جوانب العملية التعليمية وخصوصا المعلمين. إصلاح التعليم لن يؤدي فقط إلى إصلاح البناء التحتي، بل وإصلاح البناء الفوقي للمجتمع وعمودها الفقري «منظومة القيم»”، بحسب تعبيره.

وأضاف “ثورة الاتصالات ستكون أحد المداخل الرئيسة، كما أن التعليم الخاص يجب تهيئته ليلعب دورا مهما في عملية النهوض بالتعليم، فدول الخليج اعتمدت على التجربة الكندية في إعادة صياغة العملية التعليمية تدريسا وتدريبا إلى جانب بذل جهود مضاعفة لتشجيع تعلم اللغات”، وفقا لحديثه.

وتابع “على المستوى الجامعي تلعب كليات المجتمع التمهيدية على جانبين، إعداد كوادر متوسطة بعد دراسة عامين ويمكن لهذه الكوادر إن أرادت المزيد إكمال العامين الآخرين بالجامعات. هذه ملاحظات وخواطر للنقاش”، على حسب تعبيره.