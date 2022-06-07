المصرف المركزي: إيرادات ليبيا خلال العام الجاري بلغت 54.6 مليار دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي إجمالي إيرادات ليبيا خلال الفترة من 1 يناير 2022 وحتى 31 مايو 2022 بلغ 54.6 مليار دينار.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات المبيعات النفطية بلغت 37.4 مليار دينار والإيرادات من اتاوات نفطية 4.7 مليار فيما بلغت الإيرادات من أتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار.

وبين مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات الضرائب بلغت 602 مليون دينار وبلغت إيرادات الجمارك 34 مليون دينار وإيرادات الاتصالات 146 مليون دينار وإيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي 60 مليون بالإضافة إلى إيرادات أخرى بلغت 210 مليون دينار ليبلغ بذلك الإجمالي 54.6 مليار دينار.