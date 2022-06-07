الزرقاء: المجتمعين بالقاهرة سيحاولون الوصول لقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات

توقع عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، أن ما سيتم العمل عليه “مجرد مراجعة لمسودة مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية، المعروفة بلجنة الستين عام 2017، مع إيجاد صياغة جديدة، تقدم معالجة لكافة المواد الخلافية الواردة بالمسودة، ومن ثم طرحها للاستفتاء”.

وأوضح الزرقاء في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أن مجلس النواب “سيشكل لجنة من الخبراء الدستوريين المستقلين من خارج أعضائه، وسيطلب من مجلس الدولة الاستشاري أيضاً ترشيح شخصيات مستقلة أيضاً، للعمل سوياً مع لجنة الستين لإنجاز هذه المهمة، بما يضمن تلافي وجود اعتراضات على محصلتها النهائية”.

ورفض الزرقاء ما يردده البعض بأن هذا المسعى “يمثل إرباكاً أو تجاوزاً” لنتائج اجتماعات اللجنة المشتركة للمسار الدستوري، التي ستحتضن العاصمة المصرية بعد أيام قليلة جولتها الثالثة، وقال إن المجتمعين بالقاهرة “سيحاولون الوصول لقاعدة دستورية، تجرى على أساسها الانتخابات لدورة واحدة فقط، وإذا تمكنوا من ذلك سيتم دعمهم من الجميع”.

واستدرك: “لكن هناك مدة زمنية ستفصل بين انتهاء جلسات تلك اللجنة، وبين الإعداد وإجراء الانتخابات، وتلك المدة ستستغل من قبل لجنة الخبراء الدستوريين، المشكلة من البرلمان بالتنسيق مع الأعلى الدولة ولجنة الستين، لمراجعة مشروع الدستور”.

ورأى الزرقاء أنه “إذا تمكنت لجنة الخبراء الدستوريين من إنجاز مهمتها قبل موعد الانتخابات، فإن البرلمان الحالي سيعرض مشروع الدستور للاستفتاء، وإذا لم يسعفها الوقت فسيتم تسليم ما أنجز للبرلمان القادم ليكمل الطريق”.