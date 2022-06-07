زوبية: أنا أؤيد تصريحات وفتاوى الغرياني التي يدعو فيها للحرب على الموانئ النفطية

علق مدير إدارة الإعلام الخارجي بما يسمى “حكومة الإنقاذ” السابقة جمال زوبية على دعوة مفتي الإرهاب المعزول الصادق الغرياني لإراقة الدماء.

زوبية، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، قال: “بالنسبة لفتوى الغرياني لو لم يُفتِ الصادق الغرياني لكان أفتى جمال زوبية، وأنا مسؤول عن كلامي، لست من أنصار إراقة الدماء، أنا أؤيد تصريحات وفتاوى الغرياني التي يدعو فيها للحرب على الموانئ النفطية”، بحسب قوله.

وأكد على أن “داعش نبتة خبيثة تم زرعها في ليبيا”، منوهًا إلى أن “ليبيا أكبر من رئيس الحكومة فتحي باشاغا وأكبر من رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة ومن غير المعقول إقرار مصير ليبيا بما وصفها “مربوعة عقيلة صالح”، يحسب قوله.

وأضاف: “ليبيا أكبر من الجميع ونتمنى ألا نختزلها بشخصيات معينة، وإعادتها لحكم العسكر هو خط أحمر، وهذا حلم لن يرضى به أحد وحتى جماعة باشاغا لو وصل لهم أن فلانًا عسكري سيحكم لن يرضوا”، بحسب قوله.