المصرف المركزي: إجمالي النفقات خلال العام الجاري 31.1 مليار دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي إجمالي الإنفاق ليبيا خلال الفترة من 1 يناير 2022 وحتى 31 مايو 2022 بلغ 31.1 مليار دينار.

وبين مصرف ليبيا المركزي في نشرته الشهرية أن إجمالي الإنفاق على الباب الأول “المرتبات” بلغ 16.4 مليار دينار وبلغ إجمالي الإنفاق على الباب الثاني “نفقات تسييرية” 2.0 مليار دينار والباب الثالث “التنمية” 118 مليون ديناروالباب الرابع “الدعم” 8.6 مليار دينار والباب الخامس “الطوارئ” صفر نفقات ونفقات المؤسسة الوطنية للنفط “ميزانية استثنائية” 4.0 مليار دينار ليبلغ بذلك إجمالي النفقات 31.1مليار دينار.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات المبيعات النفطية بلغت 37.4 مليار دينار والإيرادات من اتاوات نفطية 4.7 مليار فيما بلغت الإيرادات من أتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار.

وبين مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات الضرائب بلغت 602 مليون دينار وبلغت إيرادات الجمارك 34 مليون دينار وإيرادات الاتصالات 146 مليون دينار وإيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي 60 مليون بالإضافة إلى إيرادات أخرى بلغت 210 مليون دينار ليبلغ بذلك الإجمالي 54.6 مليار دينار.