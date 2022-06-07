شركة الواحة تعد بحل مشكلات العاملين في حقلي جالو والفارغ وميناء السدرة

وعدت شركة الواحة للنفط بحل المشكلات التي تواجه العاملين في حقلي جالو والفارغ وميناء السدرة النفطي، وذلك فيما هو متاح من ميزانيات وإمكانات.

جاء ذلك خلال جولة بتلك المنشآت لرئيس لجنة إدارة الشركة أنور الشهلول، ورئيس لجنة الملاك خليفة عبدالصادق، ومدراء الإدارات الفنية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وشملت الزيارة مختلف الأقسام والورش والمحطات، حيث استمعوا لشروح حول آلية العمل والصعاب التي تواجه العاملين يوميا.

ووجه الزائرون الشكر لجميع العاملين في شركة الواحة؛ لحفاظهم على مقدرات البلاد وحرصهم على رفع القدرة الإنتاجية.

جانب من زيارة الإدارة للمنشآت الشركة النفطية.

عدد من المشاركين في الجولة.

أفراد الإدارة خلال تفقد أحد المنشآت.

جانب من الجولة.