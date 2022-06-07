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باشاغا يعلن تأييده لبيان “سوق الجمعة”

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – سرت

أعلن رئيس الحكومة الليبية ترحيبه بالبيان الصادر عن القيادات الاجتماعية والسياسية والأمنية بمنطقة سوق الجمعة.

وأثنى باشاغا على موقفهم القيادات ووصفه بـ”الوطني الشجاع” وأنه ينبذ العنف ويدعو للسلام بما يكفل بناء دولة موحدة ومستقلة.

وأكد أن الحكومة الليبية حريصة تماماً على أمن العاصمة وضمان سلامة سكانها، وتتطلع دوماً للعمل المشترك مع حكمائها الذين يمثلون الوجه الحضاري لمدينة طرابلس التي آن لها أن تتحرر من ويلات الفوضى والفساد.

وكان عدد من أعيان منطقة سوق الجمعة بطرابلس أصدروا بيانا أعلنوا من خلاله رفضهم لتخوين وعزل نائب رئيس جهاز المخابرات سابقاً مصطفى قدور من منصبه معلنين دعمهم له.

وأكدوا في بيانهم أنه في ظل الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد، فهذا يتطلب وجود المخلصين من أبناء الوطن في الأماكن الحساسة الأمنية والعسكرية والسياسية.


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صحيفة العنوان الليبية

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