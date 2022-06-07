جهاز الردع ينعى ثلاثة من عناصره سقطوا في تدريب بالذخيرة الحية بمدينة ترهونة

ليبيا – نعت قوة الردع الخاصة في بيان لها ثلاثة أفراد من عناصرها سقطوا خلال تدريب بالذخيرة الحية في مشروع الرماية بالمدفعية يوم الاثنين.

قوة الردع التابعة لداخلية تصريف الأعمال أوضحت في بيان لها تابعته صحيفة المرصد بأن مشروع الرماية بالذخيرة الحية تم بمدينة ترهونة، كاشفةً أسماء عناصرها الذين سقطوا في التدريب وهم : حسام علي محمد بريكات ، عبد السلام صالح محمد امحمد ، حمدي سيد عمر صبو.

وتابعت القوة في بيانها :” ونسأل الله عز وجل أن يتقبلهم برحمته ويرزقنا وذويهم الصبر والسلوان ويعوضنا فيهم خيراً ولا نقول الا ما يرضي ربنا إنا لله وانا اليه راجعون”

وأكد البيان على أنهم سائرون للرفع من كفاءة عناصرهم والمُضي قُدماً في مكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة المنظمة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن بحسب نص البيان.

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