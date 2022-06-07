الارصاد: اجواء صيفية ساخنة والحرارة تتراجع بدءاً من الغد… وأمطار خفيفة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 01/ 06 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تبقى صيفية هذا اليوم على معظم مناطق ليبيا حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على اغلب المناطق الساحلية ما بين 30 – 35 مْ، وما بين 37 – 42 مْ ، على مناطق الوسط والجنوب.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة تراجع بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي ويشمل يوم الجمعة اغلب مناطق الشمال.

وتتكاثر السحب من مساء اليوم على بعض المناطق الغربية مع احتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من المطر على الجبل الغربي وجنوبه – القريات والحمادة.