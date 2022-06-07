الزادمة يعقد اجتماعا لمناقشة توطين الأمن والمجاهرة به في المنطقة الجنوبية

العنوان – سرت

ناقش نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة، مع وزيري الداخلية والصحة، لمناقشة مسألة توطين الأمن والمجاهرة به في المنطقة الجنوبية.

وتطرق الاجتماع أمس الاثنين، في مقر الحكومة الليبية بمدينة سرت إلى ضرورة دعم مديريات الأمن بالإمكانيات اللوجستية والمالية، وتفعيل دور الشرطة بالمناطق الجنوبية.

وناقش الاجتماع الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية والعمل على توحيد الإدارات العامة والعمل من خلال هيكل تنظيمي موحد بالوزارة.

وأكد المجتمعون على أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به وزارة الداخلية في ملفات المصالحة وأمن الحدود ومكافحة الهجرة وتجارة المخدرات والسلاح.

وشدد وزير الداخلية على طرح تجهيزات خاصة لكل الأجهزة الأمنية بالمناطق الجنوبية نظرًا لخصوصية الأمن في تلك المناطق، والعمل على الحد من الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.