مديرية أمن بنغازي: القبض على “سوداني” قتل مواطناً بـ”موس بوخوصة”

أعلن قسم شُرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي، كشف ملابسات جريمة قتل المواطن “فتحي سعيد النجار ” خلال 48 ساعة، وضبط الجاني (سوداني الجنسية) الذي ارتكب الجريمة، وتم استرجاع مركبة المغدور.

وأوضحت مديرية الأمن، في بيان، نشرته على حسابها على فيسبوك، أنه “عقب ورود بلاغ عن وجود جثة المواطن فتحي سعيد النجار ، ملقى في طريق النهر بالقرب من شيل الفرجاني، وعليها آثار طعن بآلة حادة، أصدر رئيس قسم شُرطة النجدة بمُديرية أمن بنغازي العميد جمال جُمعة العمامي تعليماته لوحدة التحري والقبض بالقسم بالبحث والتحري وجمع المعلومات”.

وتابع البيان؛ وبالبحث “تم التعرف على الجاني وتحديد هويته وهو سوداني الجنسية، حيث تم إعداد كمين محكم له وضبطه، وعثر بحوزته على أداة الجريمة موس “بوخوصة ” ومركبة المرحوم بعد أن قام بإخفائها”.

وأوضح البيان؛ أنه “خلال عملية ضبطه عثر بحوزته أيضًا على بقايا قطعة حشيش و(بفرة) حيث كان في حالة (تعاطي)، وأثناء التحقيق معه اعترف بقيامه بقتل المرحوم وسرقة سيارته وأغراضه الشخصية”، و تم استكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لاحالته إلى النيابة العامة.