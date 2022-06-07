عون: إقفال النفط يحرم الخزانة العامة من الطفرة في ارتفاع أسعاره

أكد وزير النفط والغاز محمد عون، أن النفط والغاز هما مصدر دخل كل الليبيين وأن الوزارة تحاول جاهدة لتحييد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية.

جاء ذلك خلال استقبال عون، بديوان الوزارة، أبو سيف عمر الزواوي، رئيس مجلس حكماء مرادة والذي قدم بدوره نبذة مختصرة عن الظروف المعيشية للمدينة وأنها لم تستفد من برامج التنمية المستدامة من المؤسسة الوطنية للنفط ولا أي جهة أخرى بالرغم من وجودها في منطقة الحقول النفطية.

وقال الزواوي: “أعيان وحكماء المنطقة ضدّ إقفال الحقول والموانئ النفطية تحت أي مبرر بالرغم من الظروف التي يعانيها سكان المنطقة”.

بدوره، قال عون: “إن إقفال الدخل الوحيد لليبيين وفي هذه الفترة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً لأسعار النفط يحرم الخزانة العامة من الاستفادة من هذه الطفرة”.

وأضاف “يجب استغلال مخصصات التنمية المستدامة في المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية لأن تلك المناطق أولى بها من غيرها”.