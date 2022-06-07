الأرصاد: بقاء الأجواء الصيفية على غالبية مناطق ليبيا

استعرض المركز الوطني للأرصاد ملامح الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من الثلاثاء، متوقعًا بقاء الأجواء صيفية على غالبية المناطق، بينما تسجل درجات الحرارة تراجعًا، بدايةً من الأربعاء على مناطق الشمال خاصةً الساحلية منها.

وفيما يلي بقية التوقعات:

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع ان تتكاثر بدايةً من مساء الثلاثاء على بعض المناطق، واحتمال تكون ضباب آخر الليل وخلال الصباح الباكر على المناطق الساحلية الممتدة من مصراتة حتى سرت.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(30-35)مْ على المناطق الساحلية, ما بين ( 36 – 41 ) مْ على الدواخل وتسجل انخفاضًا الأربعاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب, مع احتمال تكون شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27-32)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(37-42)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(37-42)مْ.

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