الخوجة: النقاط الخلافية في مسودة الدستور  يعارضها «الأمازيغ والتبو والطوارق»

أكدت أسماء الخوجة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة المسار الدستوري، أن “الجولة الثالثة من محادثات المسار الدستوري بالقاهرة ستبدأ في 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 20 يونيو”.

وقالت «الخوجة» في تصريح خاص لفواصل، إن “انشغال مجلس النواب باجتماع سرت هو ما أخر بحث مخرجات اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري”.

وتابعت؛ “بعد تعديل المواد الدستورية المختلف عليها، سيعود الأمر لمجلسي النواب والدولة لاعتمادها ثم الاستفتاء على هذه الوثيقة الدستورية”.

وأردفت «الخوجة» أن “النقاط الخلافية في مسودة الدستور هي نقاط تعارضها فئات من الشعب الليبي ومكوناته، كالأمازيغ والتبو والطوارق”.

وأوضحت أن “أجواء اجتماعات القاهرة كانت إيجابية ولم تشهد مشكلات أو اختلافات كبرى في وجهات النظر”.