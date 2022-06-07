المسماري: دعم كتيبة سبل السلام لتأمين الجنوب الشرقي لليبيا

أعلن المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري تقديم دعم لوجيستي وأسلحة جديدة لكتيبة “سبل السلام” التي تتمركز في منطقة الجنوب الشرقي الليبي، كي تتمكن من تأمين تلك المنطقة وتمشيط منطقة المثلث الحدودي بين مصر والسودان وحتى حدود تشاد وصولا إلى منطقة الجنوب الغربي.

وأكد المسماري لصحيفة الاتحاد إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة الجنوب الغربي دعماً لغرفة عمليات الجنوب، وذلك بعد المعلومات التي تحصلت عليها خلال التحقيقات مع الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم مؤخراً في منطقة القطرون، ما دفعها لأخذ كافة التدابير اللازمة لدعم الوحدات العسكرية لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

وتتكون التعزيزات العسكرية التي دفعت بها القوات المسلحة من تشكيل مقاتل من عدة وحدات عسكرية من اللواء 51 مشاة، اللواء 71 مشاة، الكتيبة 188، الكتيبة 648، الكتيبة 666، وهي وحدات تتبع المنطقة العسكرية الغربية القيادة العامة، وذلك للقضاء على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتأمين الجنوب الليبي.

وبين المسماري أن الأراضي الشاسعة في ليبيا تحتاج لقوات كبيرة وإمكانيات متطورة وتقنيات حديثة، منها طائرات التصوير والمسيرات من دون طيار كي تمشط هذه المناطق على مدار الساعة.