غلق سلخانة دجاج بمنطقة الكريمية (فيديو)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، غلق سلخانة دجاج بمنطقة الكريمية ببلدية السواني لافتقارها لأدنى الاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لمفتشي المركز فرع الجفارة رفقة الحرس البلدي على عدد من السلخانات بمنطقة الكريمية ببلدية السواني.

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ولاحظ مفتشو المركز افتقار السلخانة التي تقرر إيقاف نشاطها، إلى الاشتراطات الصحية اللازمة، حيث خلت من الشفاطات، واحتوت على مواد قابلة للاشتعال، إلى جانب عدم امتلاك العاملين بها شهادات صحية، فيما بدت دورات المياه فيها بحالة رثة، وكانت دون المستوى من حيث النظافة العامة.

أحد عناصر مركز الرقابة على الأغذية خلال جولة داخل سلخانة بمنطقة الكريمية ببلدية السواني، 7 يونيو 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)