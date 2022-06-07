عون: إغلاق النفط يحرمنا الاستفادة من ارتفاع أسعاره

أكد وزير النفط والغاز محمد عون أن إغلاق النفط الذي يمثل الدخل الوحيد لليبيين في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً لأسعار النفط يحرم الخزانة العامة من الاستفادة من هذه الطفرة .

جاء خلال استقبال وزير النفط والغاز بديوان الوزارة رئيس مجلس حكماء مرادة أبو سيف عمر الزواوي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز.

وشدد وزير النفط على أن النفط والغاز هو مصدر دخل كل الليبيين وأن الوزارة تحاول جاهدة لتحييد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية وأكد على ضرورة استغلال مخصصات التنمية المستدامة في المجاورة للحقول والموانئ النفطية لأن تلك المناطق أولى بها من غيرها.

وقدم رئيس حكماء مرادة نبذة مختصرة عن الظروف المعيشية للمدينة وأنها لم تستفد من برامج التنمية المستدامة من المؤسسة الوطنية للنفط ولا أي جهة أخرى بالرغم من وجودها في منطقة الحقول النفطية .

وأكدَّ رئيس حكماء مرادة أن أعيان وحكماء المنطقة ضدّ إقفال الحقول والموانئ النفطية تحت أي مبرر بالرغم من الظروف التي يعانيها سكان المنطقة .