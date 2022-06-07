أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تواصل أعمال حملة تخفيض الأحمال الزائدة لجميع الشرائح (المنزلي والتجاري والصناعي) وتحصيل الإيراد العام بمنطقة ترهونة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن هذه الحملة تأتي ضمن خطتها الهادفة إلى تحسين أداء الشبكة الكهربائية خاصة مع دخول فصل الصيف.

وأهابت شركة الكهرباء بعدم طرح الأحمال في البلديات التي تتعاون معها وتتقيد بالخطة الموضوعة بشأن تحسين أداء الشبكة الكهربائية.

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معدل استهلاك ليبيا من الكهرباء

ويتوقع المسؤولون بشركة الكهرباء أن يصل معدل استهلاك الكهرباء في ليبيا خلال الصيف إلى «9 آلاف ميغاوات» في حين تبلغ القدرة الإنتاجية المتاحة «7 آلاف ميغاوات»، بينما أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن نحو «600 ميغاوات ستدخل على الشبكة العامة للكهرباء نهاية شهر يونيو الجاري».

وتأجل دخول الوحدة الأولى من مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي التي كان مقررا أن تدخل على الشبكة نهاية الشهر الماضي إثر تعرُّض المشروع لأضرار جراء اشتباكات مسلحة وقعت في محيطه مطلع مايو الماضي.

وتخطط الشركة لدعم الشبكة الكهربائية بنحو 7600 ميغاوات تتوقع إنتاجها من الطاقات المتجددة بحلول العام 2030، ضمن جهودها الرامية لإشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشروعات الإنتاج والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة.

ولتحقيق هذه الغاية تعمل الشركة على خطة استراتيجية تهدف إلى «إدماج القدرات الإنتاجية من الطاقات المتجددة لدعم الشبكة الكهربائية»، وذلك عبر الاستفادة من عدة مواقع تخطط للاستثمار فيه مع شركاء آخرين لبناء محطات توليد كهرباء من الطاقات المتجددة.

حملة لتخفيض الأحمال الزائدة في ترهونة، 7 يونيو 2022. (شركة الكهرباء)

حملة لتخفيض الأحمال الزائدة في ترهونة، 7 يونيو 2022. (شركة الكهرباء)