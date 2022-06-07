ميناء الخمس يستقبل 27,500 طن من حبوب القمح

وصلت إلى ميناء الخمس البحري سفنٌ تجارية تحوي العجول وآلاف الأطنان من حبوب القمح.

الشركة الليبية للموانئ، نشرت بيانات حديثة أوضحت رسو الباخرة “ريك كرايس” التابعة للخط الملاحي “الأفق اللامع”، في منطقة المخطاف؛ استعدادًا لتفريغ حمولتها البالغة 27,500 طن من حبوب القمح، بالإضافة لوصول السفينة “عبدالرحمن كينغ” التابعة للوكيل الملاحي “واحة الجنوب”، وعلى متنها تسعمائة رأس من العجول والأبقار.

وفي وقت سابق، شرعت الفرق الفنية في تفريغ حمولة السفينة “إليانورا”، التابعة للخط الملاحي “دروب الأطلس”، والبالغة ستة آلاف طن من القمح.

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