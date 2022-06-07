وزير الخارجية الجزائري يبحث آخر التطورات في ليبيا مع مدير “مبادرة إدارة الأزمات”

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع المدير التنفيذي لمبادرة إدارة الأزمات، جان تالاس، آخر التطورات على الساحة الدولية وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية وفلسطين، والأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على كل دول العالم.

وأوضح حساب وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن المدير التنفيذي لمبادرة إدارة الأزمات أشاد بدور الجزائر الفعّال في حل النزاعات لاسيما في المنطقة، مثمّنًا مواقفها المبدئية الداعية للحلول السلمية، وتغليب لغة الحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إضافة إلى دورها في الدفاع عن القضايا العادلة والدفاع عن مصالح الدول والشعوب الإفريقية والعربية.

من جانبه، أكد الوزير لعمامرة أن الجزائر طرف فاعل في كل المساعي الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار خاصة في محيطها الجيوسياسي، لا سيما من خلال تفعيل دور دول الجوار في تسوية الأزمات في المنطقة وتفضيل الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.