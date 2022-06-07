البيوضي: الدبيبة يستخدم الانتخابات كدعاية لتحقيق هدفه لإفشالها

أكد سليمان البيوضي المرشح الرئاسي، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، يستخدم الانتخابات كدعاية لتحقيق هدفه لإفشالها.

وقال البيوضي في عدة منشورات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ما يطلق عليه انسداد سياسي هو في الواقع تمترس الأجسام الفاقدة للشرعية وبحثها عن الذرائع للاستمرار، وليست معنية بأي شكل من الأشكال بمطالب الليبيين، ولن يكون بإمكانهم إصلاح الأوضاع”.

وأضاف “هم يبحثون عن مخرج للقيام بعمليات عسكرية تفسح المجال لتوافقات مسلحة تمكنهم من صياغة اتفاق يمدد أمد الأزمة، على امتداد الكيان الوطني يستمر الزخم الداعم للانتخابات وكل بطريقته، فقط الدبيبة يستخدم الانتخابات كدعاية لتحقيق هدفه لإفشالها، حيث يطالب بالانتخابات البرلمانية فقط (لعلمه) بأن هذا المطلب يواجه تحديات كبرى وطنيا ودوليا وبالتالي يفسح المجال للتعطيل دون أن يظهر ذلك”.

وتابع “أما حكومة باشاغا فقد انتهت عمليا (بعيدا) عن كل البروباجندا، وسبيلها الوحيد لدخول طرابلس هو الحرب (بوجود الدبيبة أو عدمه)، مجلسي النواب والدولة هما بيت الداء الآن وهما الانسداد الحقيقي برفضهم استكمال العملية الانتخابية والمسار الديمقراطي، وبكل وضوح إما الاتفاق على إطار زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن ديسمبر 2022 أو أن الإحتراب سيصبح أمرا واقعا في معركة (الرابح فيها خاسر)”.

واستطرد “وحدهم الليبيون من يملكون تغيير الواقع بالتكاثف وممارسة الوسائل السلمية لفرض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.