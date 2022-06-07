وزارة الصناعة تسعى لإعادة تشغيل شركة طرابلس للألبان

بحث وكيل وزارة الصناعة والمعادن للشؤون العامة والإنتاج والمناطق الصناعية، مصطفى السمو، مسألة إعادة تشغيل شركة طرابلس للألبان.

جاء ذلك خلال اجتماع الوكيل مع أعضاء الجمعية العمومية للشركة بالعاصمة طرابلس، حيث تم التطرق إلى مسألة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة إلى جانب العمل على تطوير أوضاعها وإمكانياتها المالية.

وبحسب منشور لوزارة الصناعة والمعادن؛ فإن هذا الاجتماع يأتي ضمن خططها نحو إعادة الحياة للجهات الصناعية المتوقفة أو المتعثرة وتسهيل إجراءاتها كافة.

جديرٌ بالذكر أن السمو كان قد بحث في شهر يناير الماضي مع الجمعية العمومية لشركة الألبان طرابلس؛ إعادة تشغيل مصنع عقبة، عن طريق طرح فرص استثمارية.

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