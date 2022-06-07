استمرار مقاطعة أعضاء بالأعلى للدولة للجلسات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، استمرارهم في مقاطعة الجلسات التي يعقدها المجلس. مطالبين الإخواني خالد المشري بـ“إعادة النظر في طريقة إدارته للمجلس“.

وأكد أعضاء المجلس الداعمون للتوافق الوطني، في بيان صدر عنهم، استمرارهم في مقاطعة الجلسات للمرة الخامسة. الأمر الذي حال دون بلوغ النصاب القانوني لانعقاد الجلسات.

حسابات فئوية ضيقة

وقال الأعضاء إنه ”من أجل السعي لاستعادة دور المجلس واطلاعه بمهامه الوطنية، فإنهم يؤكدون على جملة من القضايا. منها دعوة رئيس المجلس لإعادة النظر في طريقة إدارته للمجلس بما يليق بالتحديات والمخاطر التي تعصف بوطننا. والابتعاد عن الزج بالمجلس في حسابات فئوية ضيقة، ومحاولة استغلاله في مشاريع تخدم مجموعات بعينها بعيداً عن المصالح الوطنية العليا“، وفقاً للبيان.

وطالبوا رئاسة المجلس بدعم لجنة المسار الدستوري بالقول ”نأمل منهم بذل المزيد من الجهود لإيجاد مساحة أوسع من التوافق مع لجنة مجلس النواب في الجولة القادمة من الحوارات المزمع عقدها الأسبوع المقبل في جمهورية مصر العربية“.

دعم القرار الوطني

وشددوا على استمرار التجمع الذي يمثلهم في مسيرته التوافقية التي بدأها فعلياً بإقراره التعديل الدستوري الثاني عشر واختياره للحكومة الليبية. في إشارة إلى حكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان.

ودعا الموقعون على البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا ”لاحترام إرادة الأجسام السياسية الشرعية ودعم القرار الوطني التوافقي. وذلك تناسقاً مع مهمتها الأساسية في ليبيا“، معتبرين أن أي عمل خارج هذا الإطار مصيره الفشل وطريقه مسدود.

إنهاء حالة الاحتراب

وأكدوا أن بيانهم هذا جاء ”إيمانا منهم باستمرار دعم التوافق الوطني لإنهاء حالة الاحتراب والانقسام بين أبناء الوطن الواحد. وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة والاستقرار الذي يعبد الطريق إلى فضاء ديمقراطي تُجرى فيه انتخابات حرة ونزيهة يتطلع لها الشعب الليبي“.

وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة توفقا خلال اختتام أعمال المشاورات الليبية الليبية للمسار الدستوري. التي عقدت في القاهرة، على 140 مادة في مشروع الدستور، وعدد من الملفات العالقة.

وستكون المواد المتوافق عليها ضمن المسار الدستوري، على أن تستكمل سائر المواد في المحادثات المقبلة التي ستُجرى بداية شهر يونيو.