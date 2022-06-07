بن شرادة يكشف عن سبب مقاطعة أعضاء مجلس الدولة لجلسات المجلس

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن سبب مقاطعة جلسات المجلس هو وجود اتفاق ليبي ليبي مسبق، انبثقت عنه حكومة توافقية وتعديل دستوري لإجراء الانتخابات، وفق تعبيره.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن هذا الاتفاق لم يرُق للمجتمع الدولي وأن هناك عدة أطراف لا تريد بناء الدولة.

وبين أن رئاسة المجلس وبعض الأعضاء رفضوا الاتفاق واتجهوا إلى مبادرة القاعدة الدستورية التي طرحتها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز والتي أربكت بدورها المشهد.