الرئاسي: الوصول إلى مراحل الصياغة الأخيرة لمشروع المصالحة

ترأس النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، لليوم الثاني على التوالي، اجتماعات ملف مشروع المصالحة الوطنية، بمشاركة ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وأعضاء اللجنة القانونية، الكوني عبودة، وعلي أبوراس، وعثمان اللكف، بحضور عضو مجلس النواب، أيمن سيف النصر، وحسن الاشلم.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن مشروع المصالحة الوطنية وصل إلى مراحل صياغته الاخيرة ووضع الهيكل التنظيمي الخاص بمفوضية المصالحة الوطنية.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المفوضية بالعاصمة طرابلس التأكيد على أهمية المسارات التي اعتمد عليها بناء مشروع المصالحة الوطنية، الذي قام بإعداده نخبة من الخبراء المختصين في عديد المجالات، وأكدوا أن المشروع ملك لكل الليبيين لمساهمته في استقرار بلادهم .