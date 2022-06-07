أعيان وحكماء طرابلس يؤكدون أهمية الاستقرار في ليبيا

أكد أعيان وحكماء مدينة طرابلس أهمية عمل جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار في العاصمة، وجميع أنحاء ليبيا، مجددين دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي في ما يتعلق بملف المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الثلاثاء، وفدًا من أعيان وحكماء طرابلس، حيث تم التباحث حول تجنيب البلاد ويلات الحروب والصراعات، بسبب ما تشهده من تجاذبات سياسية في الفترة الأخيرة، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية خاصة في العاصمة.

وأشاد المنفي، أثناء اللقاء الذي عقد بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، بجهود الأعيان والحكماء في دعم مساعي المجلس الرئاسي الهادفة للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة والانسداد السياسي الراهن؛ من أجل إعادة الأمن والاستقرار والسلام في ليبيا.

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