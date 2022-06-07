السفيرة البريطانية: فخورة بأن عملنا يمسّ حياة الليبيين في كل البلاد

أكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، أن بلادها ملتزمة بتطوير تعاون وثيق مع ليبيا والعمل مع الليبيين والأمم المتحدة نحو تسوية سياسية دائمة في ليبيا.

وقالت هورندال، خلال حفل افتتاح السفارة البريطانية في طرابلس والتي كانت مغلقة منذ 2014: “بالرغم من أن مقر السفارة في طرابلس، إلا أن اليوم دليل على التزامنا تجاه ليبيا بأكملها. أنا فخورة بأن عملنا يمس حياة الليبيين في جميع أنحاء البلاد”.

وأضافت “إذا أرادت ليبيا أن تحقق إمكانياتها السياسية والاقتصادية، يجب على القادة الليبيين الاستمرار في تنفيذ اتفاق أكتوبر لوقف إطلاق النار والعمل معًا، والسعي إلى التسوية والتعاون والتوافق. هذا ما يستحقه شعب ليبيا”.

وأشارت إلى أن برنامج عمل السفارة، يتمثل في التعاون مع البعثة الأممية لتسهيل عملية سياسية شاملة، ودعم مفوضية الانتخابات للإعداد لانتخابات ناجحة، إضافة إلى دعم مؤسسة الحقول الحرة في تطهير المناطق الملوثة بالمتفجرات من مخلفات الحرب في طرابلس وسرت وبنغازي، والحد من تأثير الصراع على حياة الليبيين”.

وتابعت “يشمل برنامج عمل السفارة العمل مع مبادرة التغيير السلمي لتسهيل عمليات بناء السلام على المستوى المحلي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أجدابيا وطبرق وزليتن، إضافة إلى التدريب والتوجيه بواسطة خبراء الشرطة وإنفاذ القانون في المملكة المتحدة لضباط ليبيين من بنغازي وسبها ومصراته وطرابلس، مما يُمكّن أجهزة إنفاذ القانون الليبية من تفكيك الشبكات الإرهابية”.

واستطردت “سنعمل مع الشركات البريطانية للوصول إلى الفرص مع شركاء عبر ليبيا في قطاعات تتراوح من الأدوية إلى الخدمات المالية إلى نقل الطاقة، ومساعدة معلمي اللغة الإنجليزية الليبيين، وتسهيل الوصول إلى التعلم الدولي، ودعم الروابط الثقافية من خلال المجلس الثقافي البريطاني، وتمكين الليبيين من التواصل مع العالم”.