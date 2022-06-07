ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

07 June, 2022

عقد ظهر اليوم ، بديوان مجلس الوزراء ، اجتماع لمتابعة إجراء انتخابات برلمان الشباب والمزمع اجراءه الأسبوع القادم ، بحضور وزيري الشباب والدولة لشؤون مجلس الوزراء ،رئيس الهيئة العامة للمعلومات ، ووكيل وزارة الشباب رئيس اللجنة ، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الشباب ، والهيئة العامة للمعلومات .

وخصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملاحظات الفنية بشأن القوائم النهائية للمرشحين ، وكذلك مراجعة الخطة الزمنية لإجراء الانتخابات .

وأكد الحاضرين بأن هذا المشروع السياسي الشبابي الذي يحدث أول مرة في بلادنا يتطلب تكاثف الجهود والعمل بشكل متواصل حتى نصل إلى أختيار برلمان الشباب الليبي يمثل كافة المناطق والمدن الليبية وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة .