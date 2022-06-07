شركة الكهرباء تتفق مع 3 بلديات على إجراءات توعوية للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة

اتفق مسؤولون من الشركة العامة للكهرباء مع ممثلين عن ثلاث بلديات على اتخاذ جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية في مناطقها للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، بحسب ما أعلنته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واجتمع، ظهر اليوم الثلاثاء، عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رئيس لجنة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية المهندس عمر القايد مع عمداء بلديات عين زارة وقصر بن غشير وعضو المجلس البلدي حي الأندلس بحضور مديري الإدارتين العامتين لخدمات المستهلكين والتحكم بالشركة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن الاجتماع جاء بناء على الاتفاق المبرم بينها ووزارة الحكم المحلي، وجرى خلاله مناقشة حزمة من الإجراءات التي من شأنها التقليل من ساعات طرح الأحمال وصولًا إلى القضاء عليه داخل البلديات.

عدم طرح الأحمال في البلديات المتعاونة مع شركة الكهرباء

وأوضحت الشركة أنه «وحسب الاتفاق ستتخذ البلديات جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط»، مهيبة «بعدم طرح الأحمال في البلديات التي تتعاون مع الشركة وتتقيد بالخطة الموضوعة بشأن تحسين أداء الشبكة الكهربائية» وفق الشركة.

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وتستهدف الشركة من هذا الإجراء مكافأة البلديات المتعاونة معها في تنفيذ خطتها الرامية لتحسين أداء الشبكة التي تعاني عجزًا كبيرًا في إنتاج الطاقة التي تفاقمت هذه الأيام في مختلف مناطق ليبيا، متأثرة بتداعيات الإقفال النفطي وزيادة الاستهلاك المحلي مع دخول فصل الصيف.

معدل استهلاك ليبيا من الكهرباء

ويتوقع المسؤولون بشركة الكهرباء أن يصل معدل استهلاك الكهرباء في ليبيا خلال الصيف إلى «9 آلاف ميغاوات» في حين تبلغ القدرة الإنتاجية المتاحة «7 آلاف ميغاوات»، بينما أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن نحو «600 ميغاوات ستدخل على الشبكة العامة للكهرباء نهاية شهر يونيو الجاري».

وتخطط الشركة لدعم الشبكة الكهربائية بنحو 7600 ميغاوات تتوقع إنتاجها من الطاقات المتجددة بحلول العام 2030، ضمن جهودها الرامية لإشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشروعات الإنتاج والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة.

اجتماع مسؤولون من الشركة العامة للكهرباء مع عمداء بلديات عين زارة وقصر بن غشير وحي الأندلس. (الشركة العامة للكهرباء)

اجتماع مسؤولون من الشركة العامة للكهرباء مع عمداء بلديات عين زارة وقصر بن غشير وحي الأندلس. (الشركة العامة للكهرباء)