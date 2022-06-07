الزرقاء: لجنة الخبراء الدستوريين المشكلة من البرلمان والدولة ولجنة الـ60 ستراجع مشروع الدستور

ليبيا – توقع عضو مجلس النواب حسن الزرقاء أن يتم العمل على مراجعة مسودة مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية، المعروفة بلجنة الستين عام 2017 من قبل مجلس النواب، مع إيجاد صياغة جديدة، تقدم معالجة لكافة المواد الخلافية الواردة بالمسودة، ومن ثم طرحها للاستفتاء.

الزرقاء وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء، أوضح أن مجلس النواب سيشكل لجنة من الخبراء الدستوريين المستقلين من خارج أعضائه، وسيطلب من مجلس الدولة الإستشاري أيضًا ترشيح شخصيات مستقلة ، للعمل سويًا مع لجنة الستين لإنجاز هذه المهمة، بما يضمن تلافي وجود اعتراضات على محصلتها النهائية.

ورفض الزرقاء ما يردده البعض بأن هذا المسعى يمثل إرباكًا أو تجاوزًا لنتائج اجتماعات اللجنة المشتركة للمسار الدستوري، التي ستحتضن العاصمة المصرية بعد أيام قليلة جولتها الثالثة.

وقال: إن المجتمعين بالقاهرة سيحاولون الوصول لقاعدة دستورية، تجرى على أساسها الانتخابات لدورة واحدة فقط، وإذا تمكنوا من ذلك سيتم دعمهم من الجميع،مستدركًا: “لكن هناك مدة زمنية ستفصل بين انتهاء جلسات تلك اللجنة، وبين الإعداد وإجراء الانتخابات، وتلك المدة ستستغل من قبل لجنة الخبراء الدستوريين، المشكلة من البرلمان بالتنسيق مع الأعلى الدولة ولجنة الستين، لمراجعة مشروع الدستور”.

ورأى الزرقاء أنه إذا تمكنت لجنة الخبراء الدستوريين من إنجاز مهمتها قبل موعد الانتخابات، فإن البرلمان الحالي سيعرض مشروع الدستور للاستفتاء، وإذا لم يسعفها الوقت فسيتم تسليم ما أنجز للبرلمان القادم ليكمل الطريق.

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