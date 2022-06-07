اللواء المسماري: القوات المسلحة ترسل تعزيزات عسكرية إلى الجنوب الغربي لمواجهة الإرهاب

أكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أن الجيش أرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة الجنوب الغربي دعمًا لغرفة عمليات الجنوب، وذلك بعد المعلومات التي تحصلت عليها خلال التحقيقات مع الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم مؤخرًا في منطقة القطرون، ما دفعها لأخذ كافة التدابير اللازمة لدعم الوحدات العسكرية لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

اللواء المسماري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أوضح أن القيادة العامة قدمت دعم لوجيستي وأسلحة جديدة لكتيبة سبل السلام التي تتمركز في منطقة الجنوب الشرقي الليبي، لتتمكن من تأمين تلك المنطقة وتمشيط منطقة المثلث الحدودي بين مصر والسودان وحتى حدود تشاد وصولًا إلى منطقة الجنوب الغربي.

ولفت اللواء المسماري إلى أن الأراضي الشاسعة في ليبيا تحتاج لقوات كبيرة وإمكانيات متطورة وتقنيات حديثة، منها طائرات التصوير والمسيرات من دون طيار كي تمشط هذه المناطق على مدار الساعة.