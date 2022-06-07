مدير مطار سبها يؤكد لـ 218 قرب تدشين الرحلات الدولية

قال مدير مطار سبها الدولي محمد أوحيدة لـ 218 إن أعمال تركيب إنارة المهبط الرئيسي وصلت لمرحلتها النهائية وتجرى حاليًا عملية ربط الكوابل والمصابيح على مسافة 1,800 متر وهي مسافة الممر الفرعي الموازي للمهبط الرئيس 13-31.

وأضاف أوحيدة أن المعدات الفنية تشمل تركيب مؤشر انحدار الهبوط وتستخدم لمساعدة الطيارين لتحديد زاوية الهبوط المناسبة بصورة جيدة كما أنه تمت صيانة منارة البرج الضوئية الدوارة، التي تستخدم لتحديد موقع المطار الليلي وهي تعمل بصورة جيدة، بحسب قوله.

وأشار إلى أن مطار سبها يعتبر جاهز تماما كمطار دولي وتتوفر فيه خدمات تزويد الوقود وسيارات الإطفاء والحظيرة الجمركية ومن حق أهالي وسكان منطقة الجنوب الاستفادة من خدماته أسوة بالمدن الكبرى، لافتًا إلى أن الرحلات للوجهات دولية ستدشن قريبًا كعمان وتونس والإسكندرية فيما تخطط شركة الخطوط الليبية لتسيير رحلات مباشرة إلى دول الجوار الأفريقي كالعاصمة النيجرية نيامي وكتونو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية