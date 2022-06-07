الحكومة لديها واجب وطني تجاه الشعب الليبي

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، على أن الحكومة لديها واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي.

جاء ذلك في كلمة، خلال مباشرة الحكومة اليوم أعمالها من مقرها بمدينة سرت.

وعقد باشاغا اجتماعا تشاوريا، مع عدد من الوزراء، لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة. لضمان عمل باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل.

وجرى خلال الاجتماع، بحث الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع مجلس الوزراء الثالث الذي سيعقد الأسبوع القادم سرت.

وقال باشاغا: “لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت.

وأضاف: “سوف أحرص وباقي أعضاء حكومتي على التجول في كافة أرجاء البلاد حرصا منا على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف عن كثب على المختنقات التي تعانيها البلديات، واتخاذ كافة الخطوات لترسيخ مبدأ اللامركزية.”