دومة: نتمنى أن تكون بيانات العاصمة الساخنة واقع ملموس وانتقال من الفوضى إلى الدولة

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن 21 يونيو 2022 نهاية خارطة الطريق جنيف وفراغ السلطة التنفيذية، متسائلًا ما هي الحلول المطروحة وماذا لو لم يتفق مجلس النواب والدولة على إطار دستوري هل ستجتمع لجنة الحوار؟.
دومة أعرب في تغريدة له على موقع”تويتر” عن تمنياته بأن تكون بيانات العاصمة “الساخنة” واقع ملموس وانتقال من الفوضى الى الدولة.
وأكد على أنهم سيقفون أمام الشروط الاقصائية في اجتماعات المسار الدستوري من أجل أن تكون الكلمة الفصل للشعب في اختيار من يحكمه.
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