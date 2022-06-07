دومة: نتمنى أن تكون بيانات العاصمة الساخنة واقع ملموس وانتقال من الفوضى إلى الدولة

دومة أعرب في تغريدة له على موقع”تويتر” عن تمنياته بأن تكون بيانات العاصمة “الساخنة” واقع ملموس وانتقال من الفوضى الى الدولة.

وأكد على أنهم سيقفون أمام الشروط الاقصائية في اجتماعات المسار الدستوري من أجل أن تكون الكلمة الفصل للشعب في اختيار من يحكمه.