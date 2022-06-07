سبها الطبي: معظم أصحاب الأمراض المعدية جنسيات إفريقية ومواطنون قادمون من الخارج

أكد الناطق باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري، أن معظم أصحاب الأمراض المعدية المترددين على المركز هم من الجنسيات الإفريقية الوافدة إلى البلاد، ومواطنون قادمون من الخارج.

وأضافت «الماهري»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن المرضى من الجنسيات الإفريقية لا يحبون دخول المستشفيات والمراكز الصحية، ولكن عندما تسوء صحة المريض يصبح القدوم إلى المستشفى أمرا مفروضا عليه.

وذكرت، أنه عندما يحمل الوافدين من الخارج أمراضا معدية وسريعة الانتقال يكون من المحتمل ظهور إصابة جديدة خاصة بمرض الملاريا، والمركز يستقبل كل الحالات ومن كل الجنسيات، ويُؤْوى المريض بإجراءات خاصة، فالمواطن له إجراءات دخول تختلف عن الأجنبي، ولكن الرعاية متساوية.

وأوضحت، أنه لا يوجد وفيات من الملاريا إلى حد الآن، وأطباء مركز مكافحة الأمراض سبها على تواصل مع بعض الأطباء للاستشارة الطبية لمثل هذه الحالات.