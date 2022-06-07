المنفي يؤكد دعم البلديات وحلحلة مشكلاتها

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعم كافة البلديات وحلحلة المشاكل التي تواجههم من خلال حث الجهات التنفيذية، على القيام بدورها تجاه البلديات

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي اليوم الثلاثاء، مع عميد بلدية البيضاء، عبد الله أمطول، وعضوا المجلس، علي العوامي، وسعد الحمري، وذلك لمناقشة عدد من قضايا الشأن المحلي، والصعوبات التي تواجههم في خدمة البلدية، والوقوف على بعض الاحتياجات.

وأشاد المنفي بدور البلديات في خدمة المواطن، ودعمهم لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها المجلس الرئاسي، والمساهمة في إنجاح المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في المجتمع.