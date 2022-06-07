المنفي يشيد بنجاحات وزارة الشباب خلال الفترة الماضية

أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، «بالنجاحات التي حققتها وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية طيلة الأشهر الماضية وفق الإمكانات المتاحة»، مؤكدًا استمرار دعم المجلس الرئاسي للوزارة لتنفيذ المهام الموكلة لها.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في ديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس مع وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي والزني خُصِّص لبحث العديد من المواضيع التي تتعلق بشريحة الشباب والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الوزارة، مشيرًا إلى أن اللقاء جرى خلاله التأكيد على تذليل الصعاب التي تواجهها المؤسسات الشبابية والارتقاء بأداء الوزارة وتنفيذ خطط العمل الخاصة بدعم الشباب في عديد المجالات.

انتخابات برلمان الشباب الليبي

وتشرف وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية هذه الأيام على انتخابات برلمان الشباب الليبي الانتقالي التي من المقرر انطلاقها في 12 يونيو الجاري، على أن تنعقد جلسته الأولى في 19 من الشهر نفسه.

– تمديد فترة الدعاية الانتخابية لبرلمان الشباب

– إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»

– إعادة فتح باب الترشح لبرلمان الشباب الليبي

وأعلنت الناطقة باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي اليوم تمديد فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي برلمان الشباب ليوافق يوم الصمت الانتخابي 11 يونيو الجاري، فيما يكون الاقتراع في اليوم الذي يليه، وذلك بعدما أعلنت في 28 مايو الماضي القوائم المبدئية للمرشحين، وكذلك بدء مرحلة فتح الطعون على أسماء المرشحين استعدادًا لعملية الاقتراع.

وضمت القوائم نحو 8 آلاف و500 مترشح، نشرت منصة «حكومتنا» تفاصيل بياناتهم، وأغلبهم تجاوز سن الـ25 المعلن كحد أقصى لعمر المرشح، إذ بلغ إجمالي من ينطبق عليهم شرط العمر 2158 مرشحًا فقط، فيما يجري الاقتراع يوم 12 يونيو المقبل.

عودة برلمان الشباب بـ200 عضو

وفي 13 أبريل الماضي، كشفت وزارة الشباب عن إعادة فتح باب الترشح لبرلمان الشباب في نسخته الأولى؛ لمحاكاة السلطة التشريعية، ليضم البرلمان 200 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا.

وحددت الوزارة ثلاثة شروط رئيسية في من يترشح لعضوية برلمان الشباب، تتمثل في: ألا يقل العمر عن 17 عامًا وألا يتجاوز الـ25 سنة ميلادية وقت ترشحه، وألا يكون عضوًا باللجنة العليا المنظمة للانتخابات، وأن يلتزم بالقواعد التي تحددها اللجنة العليا للمرشحين.

وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني خلال لقائه مع المنفي، الثلاثاء 7 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)