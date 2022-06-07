السفير الهولندي يؤكد تفعيل خدمات تقديم التأشيرات للمواطنين الليبيين بشكل مباشر

ليبيا – بحث وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال خالد التيجاني أمس الإثنين مع سفير المملكة الهولندية المعتمد لدى ليبيا دولف هوكونينغ العديد من المسائل الأمنية المشتركة، والتعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للوطنية والجرائم السبرانية ومكافحة المخدرات.

الجانبان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية دعم الانتخابات وفتح التأشيرات للمواطنين الليبيين، وفتح المجال للبحوث العلمية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

بدوره، أشاد السفير الهولندي بعمق العلاقة بين البلدين، مؤكدًا استمرار عمله بالعاصمة الليبية، وبأنه خلال أيام سيتم نقل الملحقات التابعة للعمل من داخل السفارة في ليبيا، وكذلك تفعيل خدمات تقديم التأشيرات للمواطنين الليبيين بشكل مباشر.

من جهته، أوضح التيجاني أهمية هذه العلاقة والتي من شأنها تعزيز أواصر التعاون المثمر الذي يؤسس لعمل يكون له الآثر الإيجابي على الواقع.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية