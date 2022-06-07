منظمة الهجرة: اعتراض 675 مهاجرا في المتوسط الأسبوع الفائت

قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه قد تم إنقاذ/ اعتراض 675 مهاجرًا في البحر في الفترة من 29 مايو إلى 4 يونيو 2022، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة، في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه قد تمت إعادة المهاجرين المذكورين إلى مينائي طرابلس والزاوية.

وأفاد التقرير بأن العام 2022 شهد منذ بدايته إعادة 7,742 مهاجرًا من المتوسط إلى الأراضي الليبية من بينهم 6,885 رجلاً و557 امرأة، و300 قاصر، فيما غرق 143 وفقد 547 مهاجرًا حتى تاريخه.

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