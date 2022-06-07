القائد العام: أي مسار لمعالجة مسار بلادنا لن يكتب له النجاح إلا بإرادة الشعب

شدد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أن كل مواطن عليه أن لا يسنى أن ما تنعم به البلاد من الامن والاستقرار لم يكن بمحض الصدفة، بل إن كل ذلك قد دفع ثمنه شهداء الوطن بدمائهم الزكية.

القائد العام، وخلال كلمته التي ألقاها في الحفل المقام بملعب شهداء بنينا، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الكرامة، أكد أنه لابد أن يكون الليبيون في تساؤل دائم، وهو كيف تحققَ النصر على الإرهاب و مازال المواطن يعاني ضنك الحياة؟.

كما أكد القائد العام أن أي مسار لمعالجة بلادنا لن يكتب له النجاح مالم ينبع من إرادة شعبية .

وأوضح القائد العام أرض بنينا المجاهدة شهدت انطلاق ملحمة النضال ضد الإرهاب وعلى أسوارها سقط جموع الإرهابيين، مؤكداً بأن الوطن إذا نادى فإن الاستجابة هي الرد.

وأضاف: “علينا ألا ننسى أبدا أن ما ننعم به اليوم من أمن واستقرار وحرية دفع ثمنه شهداؤنا وأهالينا وقبائلنا، ما ننعم به اليوم ثمنه صبر وجهاد وكفاح مرير توج بالنصر بشجاعة من مواجهة الإرهاب وجها لوجه”.

نص كلمة القائد العام خلال احتفالية الذكرى الثامنة لثورة الكرامة كاملةً

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

استسمحكم عذرًا أن نقف لحظات لنقرأ الفاتحة ترحما على ارواح شهدائنا الابرار

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه

أحييكم جميعًا ونحن نلتقي على هذه الأرض الطاهرة، أرض بنينا المجاهدة، التي انطلقت منها ملحمة النضال ضد الارهاب والتي على اسوارها سقطت جموع الارهابيين وكانت الحصن المنيع الذي استعصى على الارهابيين اختراقه او الاقتراب منه بنينا التي قدم اهلها خيرة شبابها فداء للوطن وكانوا السباقين الى حمل السلاح وتقدم الصفوف منذ اليوم الاول لانطلاق معركة الكرامة الخالدة ولا يكون التاريخ منصفا وعادلا وهو يسطر في صفحاته ملاحم الكرامة الا اذا افرد لبنينا فصلا مشرفا ومتميزا يروي ما قدمت من تضحيات ويشهد لها ولاهلها بشجاعة والاقدام ويقر لها بانه لولا ان اتخذت بنينا موقفا مناصرا للكرامة ودفعت بشبابها للقتال في صفوفها لما كان لنا ان نعلن انتصارنا وهزيمة الارهاب.

لقد تحقق النصر بعون الله، حين صمد الرجال والايمان يملأ قلوبهم بأن الدفاع عن الشرف والكرامة يستحق التضحية بالروح وأن الوطن اذا نادى فإن الاستجابة هي الرد، وقد نادى الوطن فاستجاب الابطال في يوم كرامة المجيد، وكان أهالي بنينا في الطليعة كما عاهدهم التاريخ.

أيها الجمع الكريم علينا الا ننسى ابدا ان ما نَنعم به اليوم من أمن واستقرار وحرية لم يكن بمحض الصدفة بل دفع ثمنه شهداؤنا أرواحهم الزكية ودفع ثمنه جرحانا دماءهم الغالية، ودفع ثمنه أهالينا وقبائلنا أبنائهم الشجعان أنه ثمن صبر وجهاد، وكفاح مرير توّج بالنصر، بشجاعة من واجه الارهاب وجها لوجه،متحديا تهديده ووعيده، غير ابه بوحشيته وجبروته، انه نضال من اجل الكرامة، لا من اجل المنصب والمال او الجاه، بل انطلق من رفض الخنوع والمهانة، واصرارنا على ان نحيا فوق ارضنا بعزة وكبرياء، ولابد ان الليبيين في تساؤل دائم، كيف وقد تحقق النصر على الارهاب? ما زال المواطن يعاني ظنك الحياة.

أيها السادة الكرام أن اي مسار لمعالجة ازمات بلادنا، لن يكتب له النجاح، ما لم يكن نابعا من ارادة الشعب، وان اي اتفاق للتسوية الشاملة مصيره الفشل ما لم يحظى بتأييد الشعب، ولنا في معركة الكرامة خير شاهد، فلولا ان كانت استجابة لنداء الشعب، ولولا ما حظيت به من تأييد شعبي منقطع النظير لما كان لها ان تنتصر، ولقد رأينا مصير كل الاتفاقيات والمبادرات التي تجاهلت مصادقة الشعب عليها ودعمها لها وما ترتب عنها من احباط وتضاؤل في الامل ومن ضياع للجهد والوقت واستنزاف للثروات وانتشار للفساد، واخطار تتهدد سلامة الوطن ووحدته، حتى بلغ الامر ان اصبح جزءا من ترابنا الغالي في غرب البلاد، مرتعا فسيحا للمستعمر المحتل، والمرتزقة المأجورين، هذا هو مصير الاتفاقات والمبادرات التي تتجاوز ارادة الشعب وتستهين بها وتصادر حقه في تقرير مصيره بنفسه رغم ما تحمله من شعارات براقة.

ولكي يستقيم الحال فإن على الشعب الليبي بكل مكوناته المدنية الوطنية أن يمتلك بنفسه زمام المبادرة ويرسم خارطة طريقه دون نيابة او وصاية من احد، وعند اذ سيجد الشعب جيشه حاضرا بكل فصائله وعدته وعتاده ليحمي المسار الذي اختاره الشعب.