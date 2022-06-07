المنفي يبحث مع أعيان طرابلس الحلول السلمية للأزمة الراهنة

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وفداً من أعيان وحكماء طرابلس، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وخاصة في العاصمة طرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، بحث أهمية تجنيب البلاد ويلات الحروب والصراعات، نتيجة التجاذبات السياسية الأخيرة.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بجهود أعيان وحكماء طرابلس في دعم مساعي المجلس الرئاسي، للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة والانسداد السياسي الراهن، من أجل إعادة الأمن والاستقرار والسلام للبلاد.

ومن جهتهم، أكد الحكماء والأعيان خلال اللقاء، على أهمية أن تعمل جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد، مجددين دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.