ليبيا الان

قزيط: المجلس الرئاسي مطالب بقيادة جهود وساطة بين الحكومتين

تم النشر منذُ 46 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناشد عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط، المجلس الرئاسي من أجل الاضطلاع بمسؤولياته وقيادة جهود وساطة صادقة حثيثة بين حكومة الوحدة والحكومة الليبية للخروج من الانسداد السياسي الحالي.

وأضاف قزيط، في تصريحات صحفية، أن خارطة الطريق التي تمت صياغتها في جنيف توشك على الانتهاء، مما قد يزيد من حدة الصراع مجددًا بين الحكومتين.

وأشار إلى أن الوساطة حتى ولو لم تتمكن من حل الإشكال السياسي بشكل كامل، إلا أنه من المأمول أن تمنع تحول الصراع السياسي إلى مسلح وبالتالي انهيار الوضع، وحينها ستكون المعالجات أكثر صعوبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك