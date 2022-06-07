قزيط: المجلس الرئاسي مطالب بقيادة جهود وساطة بين الحكومتين

ناشد عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط، المجلس الرئاسي من أجل الاضطلاع بمسؤولياته وقيادة جهود وساطة صادقة حثيثة بين حكومة الوحدة والحكومة الليبية للخروج من الانسداد السياسي الحالي.

وأضاف قزيط، في تصريحات صحفية، أن خارطة الطريق التي تمت صياغتها في جنيف توشك على الانتهاء، مما قد يزيد من حدة الصراع مجددًا بين الحكومتين.

وأشار إلى أن الوساطة حتى ولو لم تتمكن من حل الإشكال السياسي بشكل كامل، إلا أنه من المأمول أن تمنع تحول الصراع السياسي إلى مسلح وبالتالي انهيار الوضع، وحينها ستكون المعالجات أكثر صعوبة.

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