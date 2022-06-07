اللافي يترأس اجتماعات مشروع المصالحة الوطنية

طرابلس 07 يونيو 2022 (وال) _ ترأس النائب بالمجلس الرئاسي، (عبد الله اللافي)، لليوم الثاني على التوالي، اجتماعات ملف مشروع المصالحة الوطنية، الذي وصل إلى مراحل صياغته الأخيرة، ووضع الهيكل التنظيمي الخاص بمفوضية المصالحة الوطنية.

وشملت الاجتماعات ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وأعضاء اللجنة القانونية، الدكتور الكوني عبودة، و الدكتور علي أبوراس، و الدكتور عثمان اللكف، بحضور عضو مجلس النواب، الدكتور أيمن سيف النصر ، والدكتور حسن الأشلم.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المفوضية بطرابلس، التأكيد على أهمية المسارات التي اعتمد عليها بناء مشروع المصالحة الوطنية، الذي قام بإعداده نخبة من الخبراء المختصين في عديد المجالات، وأكدوا على أن المشروع ملك لكل الليبيين لمساهمته في استقرار بلادهم. (وال _ طرابلس) ح س

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