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خلال اجتماعها الثاني.. لجنة دراسة مخرجات اجتماع سرت تبحث القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

ناقشت لجنة دراسة مخرجات إجتماع سرت في 31 مايو المُشكلة من قبل رئيس مجلس النواب في اجتماعها الثاني اليوم الثلاثاء بحضور الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بالحكومة الليبية بشكل مفصل جميع الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م المقدم من الحكومة بغية تجهيز مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب الأيام المُقبلة.

كما ناقش الاجتماع، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة لتحسين مستوى دخل للمواطن وتحقيق العدالة الإجتماعية بين جميع شرائح المجتمع .

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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