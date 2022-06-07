قشوط: “برلمان الشباب” كذبة جديدة من عائلة الدبيبة

وصف المحلل السياسي محمد قشوط البرلمان الشبابي الذي تنظمه حكومة الوحدة المؤقتة، بأنه “كذبة جديدة”، محذرا من تداعياتها هذه المرة على الشباب.

وقال قشوط في تغريدة عبر “تويتر”: “منذ شهر 2 الماضي، ولكي يصنع الدبيبة لنفسه حالة رأي عام لرفع مستوى شعبيته بالوهم الذي لا يدوم طويلا ثم يفضح أمره، وعد من صدقه على وجه الخصوص بالانتخابات التشريعية في شهر 6”.

وأضاف: “وحل شهر 6 ولم يحدث شيء، فكان أنسب سبيل لاستمرار مرحلة الاستغفال والتضليل هي اختراع فكرة انتخابات”.

واعتبر قشوط برلمان الشباب مسرحية جديدة له تداعياتها، وأكد أن هذه التداعيات ستتسبب تحطيم آمال الشباب وروح الطموح فيهم مستقبلاً في أن يكونوا فاعلين في نقابات والعمل السياسي عندما سيستفيقون على أنهم عاشوا كذبة جديدة على غرار قِطع الأراضي والقروض ومنح الزواج واليخوت التي وعدتهم بها عائلة الدبيبة.