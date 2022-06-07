افتتاح مقر فرع هيئة الرقابة الإدارية ببلدية سرت

افتتح صباح اليوم الثلاثاء، مقر فرع هيئة الرقابة الإدارية ببلدية سرت بعد استكمال عملية صيانته وتجهيزه التي نفذتها إحدى شركات المقاولات المحلية على نفقة الهيئة الرقابية التابعة لمجلس النواب، وذلك في احتفالية حضرها عدد من النواب والمسؤولين.

وحضر افتتاح مقر فرع هيئة الرقابة الأدارية كل من عضو مجلس النواب عن دائرة سرت زايد هدية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة للمجلس عبدالسلام محمد الحاسي، وعضو مجلس النواب بدر النحيب، ورئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه، وعضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي امراجع غيث، ووزير المالية والتخطيط بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ورئيس وعدد من أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، ومدير فرع الرقابة الإدارية بالبلدية محمد ذياب، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالفرع.

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وأفاد مصدر من فرع هيئة الرقابة الإدارية في سرت «بوابة الوسط» بأن المقر الجديد يحتوي على 40 مكتبًا إداريًا وقاعة اجتماعات ومرافق خدمية مقامة على مساحة كلية تبلغ 3150 مترًا مربعًا، ويتكون من طابقين ومجهز بالكامل، مشيرًا إلى أن الحضور أجروا جولة تفقدية داخل مبنى المقر الذي استغرقت صيانته قرابة ستة أشهر.

عدد من المسؤولين والنواب يتفقدون مقر هيئة الرقابة الإدارية في سرت بعد افتتاحه. (الإنترنت)

عدد من المسؤولين والنواب يتفقدون مقر هيئة الرقابة الإدارية في سرت بعد افتتاحه. (الإنترنت)

عدد من المسؤولين والنواب يتفقدون مقر هيئة الرقابة الإدارية في سرت بعد افتتاحه. (الإنترنت)

عدد من المسؤولين والنواب يتفقدون مقر هيئة الرقابة الإدارية في سرت بعد افتتاحه. (الإنترنت)