حفتر: معالجة الأزمات في ليبيا لن تنجح ما لم تكن نابعة من إرادة شعبية

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أكد القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، على إن معالجة الأزمات في ليبيا لن تنجح ما لم تكن نابعة من إرادة شعبية دون أي تدخلات محلية وخارجية.

وقال حفتر، في كلمة بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الكرامة، إن “معالجة أزمات بلادنا لن تنجح دون أن تكون نابعة من إرادة الشعب”.

وأكد، أن “أي اتفاق للتسوية الشاملة مصيره الفشل ما لم يحظ بتأييد الشعب”.

وأضاف حفتر، إن “على شعبنا أن يرسم خارطة طريقه دون نيابة من أحد وعندها سيجد الجيش حاضرا بكامل قوته”.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، على أن ما تنعم به ليبيا اليوم من أمن واستقرار وحرية لم يكن بمحض الصدفة بل دفع ثمنه شهداؤنا.

وقال حفتر، إن ملحمة النضال ضد الإرهاب انطلقت من أرض بنينا المجاهدة، التي شكلت حصنا منيعا استعصى على الإرهابيين.

وتابع: “ولولا أن اتخذت بنينا موقفا مناصرا لما كان لنا أن نعلن انتصارنا في معركة الكرامة فقد استجاب الأبطال لنداء الوطن.” وأكد حفتر، على أنه ما كان لمعركة الكرامة أن تنتصر لولا التأييد الشعبي.